Arteta Arsenal’de kalıyor. Sözleşme yeniledi

Geçen sezonu Premier Lig’de şampiyon Manchester City’nin arkasından ikinci olan Arsenal, yeni sezona şampiyonluk parolası ile başladı. Londra ekibi, takımı yeninden şampiyonluk mücadelesine sokan ve 7 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmesini sağlayan Teknik Direktör Arteta ile sözleşme yeniledi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek İspanyol teknik adam, 3 yıl daha İngiliz ekibinde görev yapmaya devam edecek.

Yeni sözleşmenin detayları henüz açıklanmazken İngiliz basını Arsenal’in yeni sözleşme önererek Arteta’yı en çok kazanan teknik direktör yapacak bir sözleşme önereceğini yazmıştı. Ortaya çıkan iddialara göre Arteta için önerilecek sözleşmenin değerinin yıllık 20 milyon sterline ulaşması bekleniyordu.

2019 yılında Unai Emery’nin yerine göre gelen Mikel Arteta, bir dönem Mancheser City’de Guardiola’nın yardımcılığını yapmıştı. Futbolculuk hayatında uzun yıllar Arsenal forması giyen Arteta, Arsenal’de Teknik direktör olarak FA Cup ve Community Shield zaferleri kazandı.