Arteta: Calafiori'nin durumu endişe verici

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Arteta: Calafiori'nin durumu endişe verici

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk karşısında alınan 1-0'lık galibiyette sakatlanan savunma oyuncusu Riccardo Calafiori'nin durumunun "endişe verici" olduğunu belirtti.

Arsenal'in savunma oyuncusu Riccardo Calafiori, Shakhtar Donetsk karşısında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yaz transfer döneminde Bologna'dan 42 milyon sterlin karşılığında takıma katılan İtalyan oyuncu, ikinci yarıda sağ dizini burkarak sahayı terk etti. Arsenal, bu galibiyetle sevinen taraf olsa da, teknik direktör Mikel Arteta, sakatlığın ciddi olabileceğine dair endişelerini dile getirdi.

Arteta, "Bir şey hissetti ve oyuna devam edemedi. Bu durum biraz endişe verici," dedi. Arsenal zaten önemli hücum oyuncuları Martin Odegaard ve Bukayo Saka'dan yoksun durumda. Ayrıca, savunma oyuncusu Jurrien Timber da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak.

Premier Lig'de üçüncü sırada yer alan Arsenal, Pazar günü lider Liverpool ile Emirates Stadyumu'nda kritik bir maça çıkacak.

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