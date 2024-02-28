Artık Biraz Gençler Çalışsın

Kaynak: Haber Merkezi Murat Şahin
Artık Biraz Gençler Çalışsın
Nişantaşı City's'de objektiflere takılan şarkıcı Attila Atasoy "Artık biraz gençler çalışsın" dedi.

Attila Atasoy, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Şarkıcı, "100'üncü yıl konserleri nedeniyle 2023'ün sonuna kadar Amerika'daydım. Şimdi geldim yeni birkaç çalışmam var. Artık biraz gençler çalışsın. 50 yılımı tamamladım, gençlerle ilgilenilsin diye düşünüyorum. Gençleri başarılı buluyorum. Onları izlemek keyifli... Edis, Buray ve Zeynep Bastık gibi başarılı isimler var. Bütün bestelerimi gençlere açtım. Benden izin almadan kullanabilirler. Bir işe yarıyorsam ne mutlu bana" dedi.

Atasoy, "İstanbul'da neler yapıyorsunuz?" sorusuna, "Arkadaşlarımla buluşuyorum. Kafeye gidip, gazete okuyorum. Benden sonra başkası okusun diye gazeteleri bırakıyorum. Sade yaşıyorum. 159 ülke gezdim. Bir kitap çıkardım ve gezi yazılarımı blog sayfamda yazıyorum. Ulaşılmayan yerleri keşfettim. Kongo'da kabilelerde yaşadım. Bu da hayata daha doğru bakmamı sağladı" diye konuştu.

"KALABALIĞI HİÇ SEVMİYORUM"

Şarkıcı, "Geçmişten günümüzdeki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Yanlış bir geleceğe ışınlanmış gibi yaşıyorum. Herkesin elinde telefon şaşırıyorum. Şaşkın şaşkın bakıyorum. Antalya'da büyüdüm o zamanki kibarlığı özlüyorum. Her şey kalabalık oldu. Kalabalığı hiç sevmiyorum" yanıtını verdi.

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