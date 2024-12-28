Artık Bitti denilen hastalık hortladı. Kedi besleyenler dikkat

Amerika Birleşik Devletleri'nde "Bitti" denilen kuş gribi hastalığı yeniden ortaya çıktı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede insanlarda görülen kuş gribi vakalarının 60'a ulaştığını açıkladı.

Geçen hafta Louisiana'da 65 yaşındaki bir hastada solunum yetmezliğine yol açan ilk ağır vaka kaydedildi. Hastadan alınan örneklerde virüsün genlerinde mutasyon tespit edildiği belirtildi. Bu mutasyon, kuş gribinin insana bulaşma mekanizmasını değiştirerek insandan insana bulaşma riskini artırabileceği konusunda endişelere yol açıyor.

Kaliforniya'daki çiftlik hayvanlarında ve diğer vakalarda görülen varyanttan farklı olan bu virüs, acil durum kararı verilmesine neden oldu. Virüslü sütün dört evcil kedinin telefine sebep olduğu düşünülüyor.

Oregon'da bir evcil kedinin çiğ hindi eti içeren mamanın neden olduğu kuş gribinden telef olduğu tespit edildi. Bu kedi mamaları toplatıldı ve Amerikalı yetkililer, kedi sahiplerini evcil hayvanlarına çiğ süt ve et vermemeleri konusunda uyardı.

Washington eyaletinde bir hayvan barınağında, aralarında bir bengal kaplanı ve pumaların da bulunduğu 20 büyük kedi kuş gribinden telef olmuştu.

Yetkililer, virüsün yayılmasını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Kuş gribinin yeniden ortaya çıkması ve mutasyona uğraması, hem insan sağlığı hem de evcil hayvanlar için büyük bir tehdit oluşturuyor.