Artık borcu yoktur belgesi aranacak

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk yedi maddesi kabul edildi.

Teklifle, Danıştayın iptal kararı sonrasında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da değişiklik yapıldı. Buna göre, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmeleri, mahkeme kararları veya icra dairelerinin ödeme emirlerine istinaden yapacakları ödemelerde "borcu yoktur" belgesi arayacak. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanına yetki verildi.

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenleme ile, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre teknogirişim şirketi niteliğindeki işverenlerce hizmet erbabına bedelsiz veya indirimli olarak verilen ve ücret sayılan pay senetlerinin, verildiği tarihteki rayiç değerinin o yılki bir yıllık brüt ücret tutarını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu pay senetlerinin elden çıkarılması durumunda vergi avantajı da belirli sürelerde düşürülecek.

Ayrıca, mükelleflerin yapacakları ödemelerin vergi kesintisi kapsamına alınması ve vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla elektronik ticaret pazar yerleri ile ilgili düzenlemeler getirildi. Bu düzenlemeler kapsamında, Cumhurbaşkanına çeşitli sektörler ve faaliyet konularına göre vergi kesintisi oranı belirleme yetkisi verildi.

Teklifte ayrıca kıymetli madenlerin borsa rayici kullanılarak değerlenmesi ile ilgili düzenlemeler de yer aldı. Altın, gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerin değerlemesi için borsa rayici kullanılamadığı durumlarda maliyet bedeli esas alınacak.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda Vergi Usul Kanunu'nda da değişiklik yapılarak, vergi uygulamalarında daha şeffaf ve adaletli bir yaklaşım hedeflendi.