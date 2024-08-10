Artık elektrik faturası ödemeyecekler. Tamamen bedava oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Artık elektrik faturası ödemeyecekler. Tamamen bedava oldu

Bu kişilere elektrik tamamen ücretsiz olacak, evlerine elektrik faturası gelmeyecek. İşte detaylar...

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