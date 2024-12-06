Artık her alanda kaybediyor Erdoğan

22 yıl sonra siyasi gücünü her alanda kaybediyor.

Bakınız Devlet Bahçeli ve Öcalan’a af projesine.

“Tek bir terörist kalmayıncaya kadar inlerine gireceğiz” iddiası çöktü.

Bahçeli ile birlik olarak post modern bir çözüm süreci başlattı.

Terörü sonlandırmak için Öcalan’a muhtaç oldu Recep Tayyip Erdoğan.

Öcalan, DEM ve PKK’ya karşı kaybetti Erdoğan.

Gelelim Suriye ve Başer Esad konusuna.

“Katil, terörist Esad” dediği Suriye Devlet Başkanı’na 4-5 kez el uzattı ama eli havada boş kaldı.

5-6 milyon Suriyeli, Erdoğan sayesinde Türk milletinin sırtına ağır bir yük oldu.

Esad ve Suriye’ye karşı da kaybetti Erdoğan.

Siyaset sahnesine gelince son yerel seçimde “yenilmez armada” denilen AKP tarihinin en ağır yenilgisini alarak ikinci oldu.

“Yumuşama” taktiği de tutmadı ve CHP’nin uzattığı “normalleşme” çağrısına da uyamadı.

Aslında CHP’nin, “anormalleşme” çağrısı yağması gerekirdi.

Çünkü Erdoğan’ın normali 20 yıldır hiç değişmedi.

Yalan, dolan ve kumpas siyaseti dün de vardı bugün de var.

AKP her geçen gün hızla eriyor.

CHP’ye karşı da kaybetti Erdoğan.

Ekonomi krizi yaratan Erdoğan daha önce azlettiği Mehmet Şimşek’e de muhtaç oldu.

Enflasyon canavarı Türk milletini ezmeye devam ediyor.

Ekonomik krize karşı da kaybetti Erdoğan.

Avrupa Konseyi’nin 2024 raporunda vurgulanan şu acı gerçek neden muhalefetin gündeminde yok?

“2023'ten bu yana Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler iyileşti ve Türkiye Doğu Akdeniz'de herhangi bir yetkisiz sondaj faaliyetinde bulunmadı veya Yunan adaları üzerinde uçuşlar yapmadı.”

Yunanistan ile normalleşme yaptı da Türk Milletinin haberi mi olmadı?

“Doğu Akdeniz petrol ve doğal gaz hakkımız söke söke alırız” diyen Erdoğan çark etti demek ki.

Doğu Akdeniz’in zengin kaynakları Yunanistan’a hediye edilmiş Erdoğan tarafından.

Erdoğan, Ege Denizi’ndeki Türk adalarında vatan topraklarını işgal eden ve 12 adayı silahlandıran Yunanistan’a Ege Denizi’nin egemenliğini de teslim etti.

Yunanistan’a karşı da kaybetti Erdoğan.

Amerika ile ilişkilerde S-400 ve mal varlığı konusundaki tehdit Trump ile yeniden gündemde olacak.

Bu durumda Amerika’ya karşı da kaybetti Erdoğan.

Kişi hak ve özgürlükleri, yargının siyasi kararlarla hukuktan uzaklaşması, tek adam rejimi ile demokratik hakların askıya alınması Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik hayalinden tamamen uzaklaştırdı.

AB’ye karşı da kaybetti Erdoğan.

Finlandiya ve İsveç, PKK terörüne destek vermeme sözü verdiler ve Erdoğan NATO’ya tam üye olmalarına onay verdi.

Ancak tek bir kaçak terörist Türkiye’ye iade edilmedi ve PKK ile FETÖ’cülere bu iki ülke ve AB ülkeleri destek vermeye devam ediyor.

AB ülkelerinin teröre destekleri sürüyor.

AB’ye karşı bir kez daha kaybetti Erdoğan.

22 yılda yaşattığı, yükselme, durma dönemi artık yerini Erdoğan için çöküş dönemine bıraktı.

Kuruluşunun ve tek başına iktidarının sembolleri olan Yasaklar, Yolsuzluklar ve Yoksulluk AKP’nin yıkılışının da önlenemez yıkılışına yol açıyor.

İşte bu yüzden yeni anayasa diyorlar çünkü;

3Y konusunda da kaybetti Erdoğan.

Her alanda kaybediyor ama hırsı ve yargılanmak korkusu ile Erdoğan sınırsız kez seçilmek istiyor.

Hayal mi gerçek mi göreceğiz.