14 Ekim 2025 Salı
Artık herkes elektrikli otomobil alacak

Elektrikli otomobillerin en büyük sıkıntısı şarj sürelerinin uzun olması, sırf bu yüzden 10 binlerce insan elektrikli otomobil almak istemiyor ancak bir marka varki bu sorunu tamamen çözmeyi başarmış.

Çinli Nio markası sadece 3 dakikada boş bataryaları alıp yerine yüzde 100 dolu bataryaları araca yerleştiren sistemlerinin sayısını çoğalttı.

Bu sayede sürücüler hiç araçtan inmeden bir kaç dakika içerisinde şarjlarını doldurabiliyorlar.

Olmaz öyle şey demeyin

Çinde bu sistem sayesinde sadece 1 günde 145 binden daha fazla batarya değişimi yapmış marka.

Siz sisteme girdiniz ve boş bataryanız alındı yerine dolu batarya yerleştirildi.

Sizden alınan batarya anında hızlı şarjla kısa sürede dolduruluyor ve bir sonraki araç için hazır hale getiriliyor.

İşte bu şekilde marka 1 Ekim 2026 tarihinde sadece bir gün içerisinde tam 145.395 elektrikli araca hizmet vermeyi başarmış.

Yılın ilk 9 ayında 200.000 araç satan marka şarj sorununu çözünce talep patlamasıyla karşı karşıya kalmış ve yılın son 3 ayında neredeyse 9 ayda sattığı kadar araç satmayı hedefliyor.

Bu sistem'le Nio markası Türkiye'ye gelse ve şarj derdini bitirse elektrikli araç alırmısınız?

