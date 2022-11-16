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Artık ithal soyguncularımız da oldu Cibuti ve Senagalli iki kişi Etiyopyalıyı soydu

İstanbul Fatih'te ithal soyguncular türedi. Cibuti ve Senegalli iki soyguncu bir oldu Etiyopyalıyı soydu. O anlar güvenlik kamerasına soyguncular da polise yakalandı

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 15:37
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Artık ithal soyguncularımız da oldu Cibuti ve Senaglli iki kişi Etiyopyalıyı soydu

Artık ithal soyguncularımız da oldu Cibuti ve Senagalli iki kişi Etiyopyalıyı soydu
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Soyan da soyulan da ithal. Göçmen cennetine dönen İstanbul'da yabancı soyguncular türedi.  Fatih'te Cibuti ve Senegal uyruklu iki kişinin üzerine pislik attıktan sonra temizleme bahanesiyle paralarını çaldığı tespit edilen Etiyopya uyruklu şüpheli yakalandı.

Fatih, Aksaray'da polise başvuran Cibuti uyruklu N.I.A., yolda yürürken bir kişi tarafından içinde 12 bin dolar bulunan çantasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur N.I.A. poliste verdiği ifadesinde "Üzerime bir yerden pislik geldi. Temizlemeye çalışırken biri yanıma yaklaşıp yardım etmek istediğini söyledi. Çantamı o çaldı" dedi. Polis bu konuyla ilgili araştırma yaparken aynı bölgede bu kez Senegal uyruklu E.M.D. polise başvurarak aynı yöntemle 2 bin 400 Euro'sunun çalındığını söyledi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini, iki olayı da gerçekleştiren kişinin aynı kişi olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Etiyopya  uyruklu  Nahom Z.W. olduğu tespit edildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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