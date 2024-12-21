Artık kimse yere çöp atmayacak. Biriktiren para basacak! 1 Ocak'tan İtibaren Türkiye'de Başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Depozito Yönetim Sistemi çalışmalarında sona gelindi. Yeni sistemle, 0.1 litre ile 3 litre arasındaki tek kullanımlık ambalajlar, doğaya zarar vermek yerine geri dönüşüme kazandırılacak.

Sisteme dahil olacak ürünler arasında şunlar bulunuyor:

Alkolsüz içecekler

İçme ve kaynak suları

Doğal mineralli sular

Alkollü ve alkolsüz biralar

Malt içecekler

Enerji ve sporcu içecekleri

Şarap ve meyve suları

Süt ve içilebilir süt ürünleri

5 BİN İADE NOKTASI KURULACAK

Sistemin ilk aşamasında, Türkiye genelinde 5 bin iade noktası kurulması planlanıyor. Zincir marketlerden belediyelere, üniversitelerden otellere kadar birçok alanda yer alacak iade makineleriyle vatandaşlar, geri dönüşüme katkıda bulunurken ekonomik kazanç da elde edebilecek.

ŞİŞE VE KUTULAR İÇİN DEPOZİTO ÜCRETİ

Depozito Yönetim Sistemi ile iade edilen her bir şişe veya kutu için vatandaşlara 25 kuruş ödeme yapılacak. Bu tutar, Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın sağlayacağı altyapı üzerinden vatandaşların “e-cüzdan” hesaplarına aktarılacak.

E-cüzdanda biriken depozito tutarları, alışverişlerde kullanılabilecek. Böylece hem çevre korunacak hem de vatandaşlar için ek gelir sağlanmış olacak.

ÇEVRE VE EKONOMİ İÇİN KAZANÇLI BİR ADIM

Depozito iade makineleri, doğaya atıkların karışmasını önlemekle kalmayacak, aynı zamanda ekonomiye katkı sunacak. Türkiye, bu adımla geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırarak çevreye duyarlı bir toplum oluşturmayı hedefliyor.

1 Ocak itibarıyla uygulanmaya başlayacak bu sistem, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma adına önemli bir dönüm noktası olacak.