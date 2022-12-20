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Kolaya büyük zam

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş ve Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla kola fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. 27 Aralık'ta 2.5 litrelik kola 30 TL, 2 litrelik kola 25 TL olacak.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 08:06
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Artık lıkır lıkır içemeyecekseniz. Kolaya büyük zam

Kolaya büyük zam
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Kola ürünlerine yeni bir zam daha geliyor.  Zammı Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş ve Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesapları Twitter'dan duyurdu. 

Aybaş'ın paylaşımı doğrultusunda, 2.5 litrelik kola 30 TL, 2 litrelik kola 25 TL, 1.5 litrelik kola 23 TL ve 1 litrelik kola 18 TL'den satışa çıkarılacak. Zammın 27 Aralık'ta yapılacağını Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar açıkladı. 

 

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yolda kalmış alperen.
20.12.2022 08:43
Alkol, tütün mamülleri ve kola zararlıdır.  
 
düşünüyorum
20.12.2022 08:38
İçki ve sigaranın zararından dolayı vergi alınıyorsa, kola içinde sağlık fonunda kullanılmak üzere vergi alınmalıdır, şurubu üreten üretici aynı zamanda sebep olan hastalım için ilaç üretiyor, ironi..  
 
Bir dost
20.12.2022 08:28
Kola çok zararlı, hadi yine iyisiniz reis bizleri düşünüyor.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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