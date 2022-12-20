Kolaya büyük zam

Kola ürünlerine yeni bir zam daha geliyor. Zammı Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş ve Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesapları Twitter'dan duyurdu.

Aybaş'ın paylaşımı doğrultusunda, 2.5 litrelik kola 30 TL, 2 litrelik kola 25 TL, 1.5 litrelik kola 23 TL ve 1 litrelik kola 18 TL'den satışa çıkarılacak. Zammın 27 Aralık'ta yapılacağını Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar açıkladı.