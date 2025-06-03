Artık mobilden bunu da yapabileceksiniz: Bakan açıkladı!

Gündelik yaşamın koşuşturmacasında sık sık dışarıda hazır yemek tüketmek durumunda kalınabiliyor. Bu nedenle insanlar dışarıda tükettikleri gıdaların güvenilirliğinden de emin olmak istiyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından bu kapsamda yapılan açıklamada vatandaşların gıda işletmelerine yönelik denetim bilgilerine cep telefonlarından ulaşabileceği karekod uygulamasının 28 Temmuz'da zorunlu hale geleceğini yer aldı.

Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği'nde, 7 Haziran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla Dünya Gıda Güvenilirliği Günü olarak kutlandığını söyledi.

Bakanlık olarak gıdanın tohumdan çatala kadar her aşamasında yer aldıklarına işaret eden Yumaklı, "Bu süreci üç başlık altında toplayabiliriz. Birinci olarak, gıda arz güvenliğini sağlamak için üretim. İkinci olarak, tarım ile sanayi entegrasyonunun sağlanması için kırsal kalkınma yatırımları. Üçüncüsü de gıdanın kontrol denetim mekanizması." ifadesini kullandı.

Yumaklı, gıdanın güvenilir olmasının, üretimin ilk başladığı yerden izlenerek takip edilmesine bağlı olduğunu dile getirdi.

KAREKOD ZORUNLULUĞU

Gıda işletmelerinde en son ne zaman denetim yapıldığı bilgisine vatandaşların ulaşması için karekod uygulamasını hayata geçirdiklerini anımsatan Yumaklı, Tarım Cebimde uygulamasıyla vatandaşların kontrol yapabileceğini söyledi.

Yumaklı, işletmeye ait denetim sonuçlarının uygulamada gösterileceğini ifade ederek,