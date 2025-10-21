Dünya çapında ençok kullanılan mesajlaşma uygulamalrından biri olarak ön plana çıkan WhatsApp, grup içi iletişimi daha etkili hale getirmek amacıyla yeni özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.



WhatsApp Android 2.25.30.12 beta sürümünde ortaya çıkan “Mention All” olarak adlandırılan bu gelişmiş bahsetme özelliğini test ediyor.

TEST AŞAMASINDA

“Mention All” özelliği sayesinde tüm grup üyeleri tek bir etiket kullanılarak bilgilendirilenilecek. WhatsApp, özelliğin amacını daha net hale getirmek amacıyla başlangıçtaki “@everyone” adı yerine “@all” etiketini kullanma kararı aldı.

Özelliği kullanırken gruplardaki kişi sayısı baz alınacak. Küçük gruplarda herkese ulaşmak için “@all” etiketi kullanılabilecek ancak 32’den fazla katılımcısı olan daha büyük gruplarda bu etiketi yalnızca grup yöneticilerinin kullanmasına izin verilecek.