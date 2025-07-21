Artık parmağınızı kullanmayacaksınız! Instagram'dan yeni hamle...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Artık parmağınızı kullanmayacaksınız! Instagram'dan yeni hamle...

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan Instagram Reels özelliği için yeni bir kullanım tekniğini kullanıcılarıyla buluşturacak. İşte yeni özelliğin tüm ayrıntıları…

Reels Instagram‘ın kullanıcılar tarafından hızlı kabul edilen ve sevilen bir özelliği olarak ön plana çıkıyor Instagram Reels akışında videoların sürekli oynamasını sağlayacak bir özelliği test ediyor.

Otomatik kaydırma adı verilen bu özellikle birlikte bir video tamamlandığında bir sonraki videoya otomatik olarak geçiş sağlanacak. Özelliğin devreye girmesi ile birlikte uygulamadaki kullanıcıların parmağını kullanarak ekranı yukarı doğru kaydırması da gerekmeyecek.

zellik.jpg

Kullanıcılara istediği anda aktif edebilecekleri bir biçimde sunulacak bu özelliği aktif hale getirmek için ayarlardan tercihlerinizi değiştirmeniz gerekiyor.

Henüz test aşamasında olan bu özellik sınırlı bir kitle tarafından kullanılabiliyor. Özelliğin öncelikli olarak kullanıma sunulduğu kitlenin içerisinde Hindistan’da yer alıyor.

Son Haberler
Adıyaman'da 21 yaşındaki genç serinlemek için girdiği derede boğuldu
Adıyaman'da 21 yaşındaki genç serinlemek için girdiği derede boğuldu
Uzaya gidecek ilk Türk iş insanı belli oldu!
Uzaya gidecek ilk Türk iş insanı belli oldu!
Kocaeli’de demir çelik fabrikasında yangın
Kocaeli’de demir çelik fabrikasında yangın
Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a neden kızdı
Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a neden kızdı
Muharrem İnce'den şaşırtan hamle! Kimse bunu beklemiyordu
Muharrem İnce'den şaşırtan hamle! Kimse bunu beklemiyordu