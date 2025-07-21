Artık parmağınızı kullanmayacaksınız! Instagram'dan yeni hamle...

Reels Instagram‘ın kullanıcılar tarafından hızlı kabul edilen ve sevilen bir özelliği olarak ön plana çıkıyor Instagram Reels akışında videoların sürekli oynamasını sağlayacak bir özelliği test ediyor.

Otomatik kaydırma adı verilen bu özellikle birlikte bir video tamamlandığında bir sonraki videoya otomatik olarak geçiş sağlanacak. Özelliğin devreye girmesi ile birlikte uygulamadaki kullanıcıların parmağını kullanarak ekranı yukarı doğru kaydırması da gerekmeyecek.

Kullanıcılara istediği anda aktif edebilecekleri bir biçimde sunulacak bu özelliği aktif hale getirmek için ayarlardan tercihlerinizi değiştirmeniz gerekiyor.

Henüz test aşamasında olan bu özellik sınırlı bir kitle tarafından kullanılabiliyor. Özelliğin öncelikli olarak kullanıma sunulduğu kitlenin içerisinde Hindistan’da yer alıyor.