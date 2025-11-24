ABD'li dört yetkili, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuştu. Söz konusu yetkililer, Trump yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine yönelik baskıyı artırmasıyla birlikte, ABD'nin önümüzdeki günlerde Venezuela ile ilgili operasyonlarda yeni bir aşamaya geçmeye hazırlandığını açıkladı. Operasyonun kapsamı, zamanlamasını veya ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai bir eylem kararı verip vermediği konusu belirsizliğini koruyor.

'MADURO'YA KARŞI EYLEMİN İLK ADIMI'

ABD'nin Venezuela ile kötüleşen ilişkilerinin ortasında Karayipler'e asker konuşlandırmasıyla birlikte, son haftalarda bölgede daha büyük gerilime ilişkin beklentiler de arttı. Reuters'a konuşan yetkililerden ikisi, gizli operasyonların muhtemelen Maduro'ya karşı yeni eylemin ilk adımı olacağını söyledi.

Pentagon Reuters'ın soruları Beyaz Saray'a yönlendirdi. CIA ise yorum yapmayı reddetti.

Cumartesi günü konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili de Venezuela ile savaş ihtimalini ise göz ardı etmedi. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen yetkili, "Başkan Trump, uyuşturucunun ülkemize girmesini engellemek ve sorumluları adalete teslim etmek için Amerikan gücünün her unsurunu kullanmaya hazır" dedi.

'SEÇENEKLER ARASINDA MADURO'YU DEVİRMEK VAR'

Trump yönetimi, yasadışı uyuşturucuların tedarikinde Maduro'nun rolü olduğunu iddia ediyor ve Venezuela ile ilgili seçenekleri değerlendiriyor. Maduro, yasadışı uyuşturucu ticaretiyle herhangi bir bağlantısı olduğunu reddediyor ve Trump yönetiminin CIA destekli darbe hazırlığında olduğunu belirtiyor. Reuters'a konuşan iki ABD'li yetkili de aynı ihtimale vurgu yaprak, "değerlendirilen seçenekler arasında Maduro'yu devirmeye çalışmanın da bulunduğunu" söyledi.

ABD KARAYİPLER'DE AYLARDIR ASKERİ YIĞINAK YAPIYOR

ABD, Karayipler'de aylardır askeri yığınak yapılıyor ve Trump, Venezuela'da gizli CIA operasyonlarına izin verdi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Cuma günü büyük havayollarını Venezuela üzerinde uçarken "potansiyel olarak tehlikeli bir durum" konusunda dikkatli olmaları için uyardı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth geçen hafta, Maduro'ya yönelik "terörist" tanımlamasının "Amerika Birleşik Devletleri'ne bir dizi yeni seçenek getirdiğini" söyledi. ABD basını son zamanlarda Maduro'nun Güneşler Karteli lideri olduğu iddiasını pompalıyor. Trump yönetimi de Maduro'yu ABD'ye uyuşturucu sağlayan suç ağlarına liderlik etmekle suçluyor. Venezuela hükümeti bu iddiaları reddediyor.

ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığı Maduro'nun yakalanmasına yardımcı olacak bilgi verenlere verilecek ödül iki katına çıkarılmıştı. Bu meblağ da tam tamına 50 milyon dolar olarak açıklandı.

Trump'a göre ABD'nin baskısı Maduro'nun Venezuela'daki varlıklarını ve altyapısını vurmasını vuracak. Ancak Trump, "diplomatik bir çözüm" umuduyla görüşmeleri sürdürme isteğini de belirtti. İki ABD'li yetkili, Caracas ile Washington arasında yapılan görüşmeleri doğruladı. Ancak bu görüşmelerin ABD operasyonlarının zamanlamasını veya ölçeğini etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil.

ABD Donanması'nın en büyük uçak gemisi olan Gerald R. Ford, en az yedi savaş gemisi, bir nükleer denizaltı ve F-35 uçağıyla birlikte 16 Kasım'da saldırı grubuyla birlikte Karayipler'e ulaştı. Bölgedeki ABD güçleri şimdiye kadar "uyuşturucuyla mücadele" operasyonlarına odaklandıklarını açıkladı ancak hedef alınıp öldürülen insanlar arasında sivil balıkçıların da olduğu ifade ediliyor. Aynı zamanda ABD'nin mevcut askeri yığınağı uyuşturucu ile mücadeleden çok daha fazlasının yakında olacağı endişesini de tetikliyor.

ABD birlikleri, Eylül ayından bu yana Karayipler ve Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemilere en az 21 saldırı düzenleyerek en az 83 kişiyi öldürdü. İnsan hakları grupları saldırıları sivillere yönelik saldırıları kınarken, bazı ABD müttefikleri de Washington'ın uluslararası hukuku ihlal ediyor olabileceği yönündeki endişelerinin arttığını ifade etti.

'MADURO GERİLLA TAKTİĞİNE YÖNELECEK'

ABD ordusu, eğitim eksikliği, düşük ücretler ve kötüleşen teçhizat nedeniyle zayıflamış Venezuela ordusunu gölgede bırakıyor. Reuters'ın haberine göre, bazı birlik komutanları, hükümet kaynakları yetersiz kaldığı için askerlerine gıda temin etmek için üreticilerle pazarlık yapmak zorunda kaldı.

Bu gerçeklik, Maduro hükümetini, ABD'nin olası bir işgali durumunda, gerilla tarzı bir yanıt da dahil olmak üzere alternatif stratejiler düşünmeye yöneltti. Hükümet, bunu "uzun süreli direniş" olarak adlandırdı ve devlet televizyonundaki yayınlarda bundan bahsetti.

Reuters, kaynaklara ve yıllar öncesine ait planlama belgelerine dayanarak, bu yaklaşımın 280'den fazla noktada küçük askeri birliklerin sabotaj ve diğer gerilla taktikleri gerçekleştirmesini içereceğini bildirdi.