"Artık şaka değil: '100 TL de olsa içerim' dönemi başladı"

ÖTV artışının ardından peş peşe yeni fiyatları paylaşan sigara gruplarının zam furyası devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, son olarak bu ayın başında yapılan zammın ardından aynı sigara grubuna bir zam geldiğini duyurdu.

Son zamla beraber gruptaki bazı sigaraların fiyatı 100 TL'yi buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan artış, sigara fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Bütün sigara grupları peş peşe zamlanırken, bazı sigara grupları ise Temmuz ayı içine ikinci kez zamlandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, son olarak Bat sigara gurubuna bir zam daha geldiğini duyurdu.

Dündar, zam haberini, sosyal medya hesabından yaptığı "Bat sigara gurubuna #ZamGeldi zam yağmuru devam ediyor" paylaşımı ile duyurdu.

Halk TV'deki habere göre son yıllarda sigara zamlarına ilişkin yapılan sokak röportajlarında sıklıkla tekrarlanan "100 TL de olsa içerim" sözü gerçek oldu.

Dündar'ın aktardığı yeni fiyat listesine göre JTI grubunun ardından, bugün BAT grubu içerisindeki bazı sigaraların paket fiyatı da 100 TL'yi buldu.

Yeni zamlarla beraber bazı sigaraları 100 TL'yi bulan BAT gruu, son olarak 4 Temmuz 2025 günü yeni zamlı fiyat listesini duyurmuştu.

4 Temmuz'daki zam listesi ise şöyleydi: