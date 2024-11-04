Bunu ben söylemiyorum. Bunu söyleyen, iddia eden halkının yüzde 80’inin tatil yapamadığı ülkenin yani Türkiye Cumhuriyeti’nin Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy söylüyor.

Canlı yayında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Ersoy, yaşanan tüm krizlere, savaşlara rağmen Türkiye'nin dünyanın her yerinden ziyaretçi aldığını söyledi.

Aslen otelci olan Bakan Ersoy, “Bundan sonra her sene rakamı artıracağız. Artık Süper Lig’deyiz. Geçen sene dünya beşinciliğindeydik, bu sene muhtemelen dördüncü olarak kapatacağız. Hedefimiz ilk 3'e girmek. Daha çok çalışmamız gerekiyor. 80 milyon ziyaretçiyi yakalamamız gerekiyor” Dedi.

Bu açıklamayı doğru bir şekilde okursak, halkının tatil yapamadığı, kendi vatandaşına uygulanan fahiş fiyattan dolayı sadece yabancılara ve bir avuç zengine hizmet veren Türk turizmi artık Süper Lig’de.

Bu politika aslında Türk turizminin en büyük günahı.

Yıllardır hep kendi vatandaşını istemedi, yabancıya 100 dolara sattığı odanın fiyatı, yerliye 300 dolar dedi.

Daha birkaç ay önce yurt dışındaki akrabalarıyla birlikte satın alınan paketle Antalya’ya tatile giden kişiden “Milliyet Farkı” diye ahlaksızca para alan turizm sektörümüz Süper Lig’deymiş haberiniz olsun.

Tersine turizm

Bakanın söylemediği bir sorunumuz var. O da tersine turizm. Turizmde işler tersine döndü! Gelir yüzde 27, gider yüzde 67 arttı!

Yurt içinde ikamet edip başka ülkelere ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 67 artarak 1 milyar 766 milyon 639 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 611 milyon 638 bin dolarını kişisel, 155 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Aynı dönemde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı yıllık bazda yüzde 72,7 artarak 2 milyon 877 bin 450 kişiye ulaşırken, kişi başı ortalama harcama 614 dolar oldu.

Yani özetle yerliye uyguladığı fiyat politikası nedeniyle yerliler artık Türkiye’de pansiyonda bile tatil yapmayıp yurt dışına gidiyor.

Sen 3 dolar gelir yazacağım diye uyguladığın, Türkleri dışlayıcı politikan nedeniyle 5 doların, yurt dışına gidiyor.

Senin ülkenin tesisi ise ucuzcu Rus’a, emekli İngiliz’e ve işsizlik parası ile geçinen Alman’a kalıyor.

Sonra Artık Süper Lig’deyiz diyorsunuz.

Hayırlı olsun!