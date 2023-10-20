Artık uçaklarda pencere kenarındaki yolcular öncelikli olacak

26 Ekim’de başlayacak olan WILMA adı verilen uygulamanın, çeşitli yerlerde test edildiği ve uçağa binme süresini 2 dakikaya kadar kısalttığı belirtildi.

patronlardunyasi.com'dan alınan habere göre, Aslında WILMA yöntemi çok uzun zamandan beri bilinen bir yöntem. Nevada Üniversitesi’nden astrofizikçi Dr. Jason Steffen 2008 yılında uçak kuyruğunda beklerken, bu beklemeyi nasıl azaltabilirim diye düşünmüş.

Steffen, uçağa önce arkada oturanların, sonra ortada, sonra da ön sıralardaki yolcuların oturtulduğu geleneksel yönteme alternatif yollarla ilgili bilgisayar simülasyonları yapmış ve WILMA metodunu geliştirmiş. Önce pencere kenarı, sonra orta, en son da koridordaki yolcuların oturtulmasını temel alan WILMA metodu, yaygın olarak kullanılan blok yöntemine kıyasla yüzde 40 daha fazla zaman kazandırıyor.

Öte yandan uygulamaya dahil edilmeyen first class ve business class yolcularının uçağa eskisi gibi binmeye devam edeceği açıklandı. Aynı zamanda uçağa biniş önceliği olan engelli yılcular, refakatsiz küçükler, aktif görevde olan askerler ve 2 yaş veya altı çocuğu olan aileler de önceli olarak uçağa alınmaya devam edecek. Uygulama ilk olarak bazı iç hat ve dış hat uçuşlarında başlatılacak.