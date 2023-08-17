Artık vatandaşlar korkmadan cesurca konuşuyorlar. Siz de sessizce dinleyin

Her şeyi alt alta sıraladı. Sokak röportajında bir vatandaşın iktidara yönelik söylediği sözler gündem olurken cesareti takdir topladı.

Artık vatandaşlar korkmadan cesurca konuşuyorlar. Siz de sessizce dinleyin

Editör: Özlem Kıral

Derinleşen ekonomik kriz eşiğindeki vatandaş her geçen gün isyan ediyor. Sokak röportajlarında bazı vatandaşlar yorum yapmaktan çekinirken bazı vatandaşlar da dayanamayıp gerçekleri tek tek söylüyor.

Sosyal medyada yayılan bir sokak röportajı gündem oldu. Röportajda vatandaş ekonomiye hem isyan etti hem de her şeyi tek tek sıraladı.

“Mehmet Şimek deprem paralarını alıp yol yaptık diyen adam değil mi?” diyen vatandaş “Ne bekliyorsunuz ki bu millet bunu hak ediyor kendi celladına aşık olan bir millet her türlü zulümle yönetilmeye devam edilecek” ifadelerini kullandı.

ijlspkjs.jpg

Vatandaş röportaj şöyle konuştu:

Karadeniz'de doğalgaz çıkarttık dediler, nerede çıkardık abi dünyanın en büyük ülkesi bile 4 yılda çıkartırken biz iki yılda nasıl çıkardık, doğrusu Rusya'nın doğal gazını getirdi Türkiye'de depoladı, millete bedava dağıttı bizim doğalgazımız diye.

Togg yaptık dedi Togg nerede, İtalya'da üretiliyor geliyor Türkiye'de sokaklarda gezdiriyorlar bizim arabamız diye, adam ne diyor ben köprü yaptım yol yaptım bilmem ne yaptım ama benim çocuğumun torunumun bile borçlandırdın sen Erdoğan, Berat Albayrak’ı getirdi ekonomi bakanı yaptı ne oldu ekonominin… dolar 10 lira olacak diye dalga geçtiler dolar 20 lira oldu.

Senin diploman yok zaten senin diploman yok sen şu an hukuksuz bir şekilde o koltukta oturuyorsun.

Bütün büyükşehir belediyeleri hepsini CHP alıyor ne hikmetse AKP birinci çıkıyor burada bir gariplik var Recep Tayyip Erdoğan kazandı, zaten Suriyeliler oy verdi buna

IŞİD’i, DEAŞ’I burada Afganı burada Suriyelisi burada her gün genç kızlara tecavüz ediyorlar öldürüyorlar bir iki ay önce İzmit'te genç bir kızı öldürmediler mi geçen gün haberlerde izledim kızın birini yine taciz ediyorlar bu hükümet bitmiş son rollerini oynuyor en fazla gidecek yer en fazla 2 ay ya da 2 yıl sonra seçime gidecek.

İlgili Haberler
Sokak röportajına konuşan gurbetçi kız: Buraya gelince çok paramız oluyor. Erdoğan'a bir şey söylemem
Sokak röportajında konuşan AKP'li gurbetçi, Avrupa'nın yaşam şartlarını övdü
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Sokak röportajında 'uyuşturucu satıyorum' demişti: Yakalandı
Öne Çıkanlar
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Son Haberler
Almanya’da esrarın sınırlı yasallaşması için hazırlanan tasarı tepki topladı Dünya
Almanya’da esrarın sınırlı yasallaşması için hazırlanan tasarı tepki topladı
Ortalığı kasıp kavuran Atatürk videosu. 'Adam olsaydınız da yıktırmasaydınız Osmanlıyı' Güncel
Ortalığı kasıp kavuran Atatürk videosu. 'Adam olsaydınız da yıktırmasaydınız Osmanlıyı'
Satışa çıkarılan Antalya EXPO’dan açıklama geldi Güncel
Satışa çıkarılan Antalya EXPO’dan açıklama geldi
Hatay'da yanan araç demir yığınına döndü Güncel
Hatay'da yanan araç demir yığınına döndü
Fenerbahçe taraftarından Altay'ı çıldırtan tepki Spor
Fenerbahçe taraftarından Altay'ı çıldırtan tepki
Depresyon savar besinler Sağlık
Depresyon savar besinler
Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma şampiyonu Diyanet'ten aldığı cezayı açıkladı Güncel
Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma şampiyonu Diyanet'ten aldığı cezayı açıkladı