Artık vatandaşlar korkmadan cesurca konuşuyorlar. Siz de sessizce dinleyin

Editör: Özlem Kıral

Derinleşen ekonomik kriz eşiğindeki vatandaş her geçen gün isyan ediyor. Sokak röportajlarında bazı vatandaşlar yorum yapmaktan çekinirken bazı vatandaşlar da dayanamayıp gerçekleri tek tek söylüyor.

Sosyal medyada yayılan bir sokak röportajı gündem oldu. Röportajda vatandaş ekonomiye hem isyan etti hem de her şeyi tek tek sıraladı.

“Mehmet Şimek deprem paralarını alıp yol yaptık diyen adam değil mi?” diyen vatandaş “Ne bekliyorsunuz ki bu millet bunu hak ediyor kendi celladına aşık olan bir millet her türlü zulümle yönetilmeye devam edilecek” ifadelerini kullandı.

Vatandaş röportaj şöyle konuştu:

Karadeniz'de doğalgaz çıkarttık dediler, nerede çıkardık abi dünyanın en büyük ülkesi bile 4 yılda çıkartırken biz iki yılda nasıl çıkardık, doğrusu Rusya'nın doğal gazını getirdi Türkiye'de depoladı, millete bedava dağıttı bizim doğalgazımız diye.

Togg yaptık dedi Togg nerede, İtalya'da üretiliyor geliyor Türkiye'de sokaklarda gezdiriyorlar bizim arabamız diye, adam ne diyor ben köprü yaptım yol yaptım bilmem ne yaptım ama benim çocuğumun torunumun bile borçlandırdın sen Erdoğan, Berat Albayrak’ı getirdi ekonomi bakanı yaptı ne oldu ekonominin… dolar 10 lira olacak diye dalga geçtiler dolar 20 lira oldu.

Senin diploman yok zaten senin diploman yok sen şu an hukuksuz bir şekilde o koltukta oturuyorsun.

Bütün büyükşehir belediyeleri hepsini CHP alıyor ne hikmetse AKP birinci çıkıyor burada bir gariplik var Recep Tayyip Erdoğan kazandı, zaten Suriyeliler oy verdi buna

IŞİD’i, DEAŞ’I burada Afganı burada Suriyelisi burada her gün genç kızlara tecavüz ediyorlar öldürüyorlar bir iki ay önce İzmit'te genç bir kızı öldürmediler mi geçen gün haberlerde izledim kızın birini yine taciz ediyorlar bu hükümet bitmiş son rollerini oynuyor en fazla gidecek yer en fazla 2 ay ya da 2 yıl sonra seçime gidecek.