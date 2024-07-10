Artışında patlama olacak. Felakete hazır olun

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Artışında patlama olacak. Felakete hazır olun

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, yatırımcıları uyardı. Yeşilada, yatırımcılara ‘felakete hazır olun’ diyerek seslendi.

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