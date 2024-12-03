Artistik buz pateni efsaneleri emeklilik açıkladı

Fransa'nın efsanevi artistik buz pateni ikilisi gabriella papadakis ve guillaume cizeron, Salı günü yaptıkları açıklamada profesyonel spor kariyerlerini sonlandırdıklarını duyurdu.

2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanan Papadakis (29) ve Cizeron (30), 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda altın madalyaya uzanarak zirveye çıktı. "Daha güzel bir kariyer hayal edemezdik," diyen ikili, veda mesajlarında derin bir şükran duygusuyla doluydu.

Papadakis ve Cizeron, başarılarında emeği geçen herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Bu kariyeri antrenörlerimize, ailelerimize, federasyonumuza, koreograflarımıza, fiziksel ve mental koçlarımıza, kostüm tasarımcılarımıza, menajerlerimize, fizyoterapistlerimize, doktorlarımıza ve destekçilerimize borçluyuz. Buz üzerinde bizimle bu keyfi paylaşan halkımıza sonsuz teşekkürler. Harika anılarla veda ediyoruz."

İkili, kariyerleri boyunca beş dünya şampiyonluğu, beş Avrupa şampiyonluğu, iki Grand Prix finali zaferi ve yedi Fransa ulusal şampiyonluğu kazandı. Özellikle 2022’de Montpellier’de elde ettikleri dünya şampiyonluğu, kendi ülkelerinde yaşadıkları en özel anlardan biri olarak öne çıktı.

Papadakis ve Cizeron’un emeklilik kararı, artistik buz pateni dünyasında büyük yankı uyandırdı. İkilinin zarafet ve teknik mükemmeliyetle dolu performansları, spor tarihinin unutulmazları arasında yer alacak.