Artos Dağı’nda nefes kesen kurtarma operasyonu

Gevaş ilçesinde bulunan 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı'na tırmanan 11 kişilik dağcı ekibi, iniş sırasında zor anlar yaşadı. Dağcılardan Güçlü Özen (44), dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi ve olumsuz hava şartlarına rağmen ekipler, yaralı dağcıya ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. İl Jandarma Komutanlığı'na ait helikopterin bölgeye yönlendirilmesiyle, yaralı dağcı sedyeye bağlanarak vinç yardımıyla helikoptere alındı.

Nefes kesen operasyonun ardından yaralı dağcı, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.