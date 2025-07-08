Artuklu’da trafik faciası! 7 araç birbirine girdi

Kaynak: DHA
Artuklu’da trafik faciası! 7 araç birbirine girdi

Mardin Artuklu’da zincirleme meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. 3 minibüs 3 otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri ölen olmadı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerin isimleri ve plakaları henüz öğrenilmeyen 3 minibüs, 3 otomobil ile 1 hafif ticari araç, Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde çarpıştı.

Kazada Gurbet G. (34), Mehmet K. (38) ve Ömer Faruk G. (26) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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