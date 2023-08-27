Artun ne demek? Artun isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Artun da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Artun ne demek? Artun isminin anlamı nedir?

Artun ne demek? Artun isminin anlamı nedir?

Artun adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Artun isminin anlamını araştırıyor. Peki, Artun ne demek? Artun isminin anlamı nedir?

ARTUN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Artun ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Kendine Güvenen, Onurlu, Ağırbaşlı.

- Mutlu, Talihli, Hayatından Memnun Olan.

- Gururlu, kendine güveni olan, vakur.

ARTUN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Artun ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Artun ismini koymak caizdir.

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