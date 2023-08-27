Artun adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Artun isminin anlamını araştırıyor. Peki, Artun ne demek? Artun isminin anlamı nedir?
ARTUN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Artun ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Kendine Güvenen, Onurlu, Ağırbaşlı.
- Mutlu, Talihli, Hayatından Memnun Olan.
- Gururlu, kendine güveni olan, vakur.
ARTUN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Artun ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Artun ismini koymak caizdir.