Borçka’da ilçe merkezine inen ayı paniğe neden oldu

Artvin'in Esentepe Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde, insanlara ve sokak köpeklerine aldırış etmeden dolaşan ayıyı görenler gözlerine inanamadı.

Vatandaşlar bir süre ayıyı takip etse de, ayı gözden kaybolunca gecenin karanlığında el feneri eşliğinde polis ekipleri ve vatandaşlar mahallede ayı aramaya başladı.

Uzun süre aranan ayıdan bir iz bulunamazken, mahalle sakinleri gece nöbet tutmaya karar verdi.

Mahalle sakinlerinden Kerim Kara, hayvanla göz göze geldiğini ifade ederek, “Ayıyı gördüm, çok büyüktü, kovalamaktan başka bir şey yapamadık. Bir anda gözden kayboldu. Bir yere saklanmış olma ihtimaline karşı sabaha kadar bahçede nöbet tutacağız” dedi.

Sinan Büyük ise, “Mahallede arıcılık yapan arkadaşlar var. Onlar arılarını bu bölgeye bırakıyor. Büyük ihtimal bala gelmiştir. Ormanlarda yiyecek bulamayan ayılar mecbur şehre iniyor. Bu arada ziyafet çekeceği bal var. Herhalde kokusunu aldı” ifadelerine yer verdi.

Ayının ilçede dolaştığı o görüntüler ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.