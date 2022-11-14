14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Artvin Çoruh Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Artvin Çoruh Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 28 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 10:52
Takip Et

Artvin Çoruh Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Artvin Çoruh Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
+
Aa
-

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Resmi Gazete'de Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: "06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası" uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak üzere, 2022 KPSS P3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
6- Askerlik durumu itibarıyla;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,
8- Başvuracak adayların durumunun; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olması.
9- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
10- Herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmak.
11- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER
1. Başvuru Formu (www.artvin.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
2. 2022 KPSS Sonuç Belgesi
3. TC Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. SSK Hizmet Belgesi Dökümü
5. Diploma veya Mezuniyet Belgesi
6. Adli Sicil Kaydı
7. Erkek Adayların Askerlik Durum Belgesi
8. Özgeçmiş (www.artvin.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
9. Fotoğraf (1 Adet)
10. Sertifikaların aslı veya onaylı sureti
11. Durum bildirir tek hekim raporu (Atanma esnasında sağlık kurulu raporu istenecektir.) NOT: Yukarıda istenilen belgelerin karekodlu e-Devlet çıktıları da kabul edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Adaylar başvurularını www.artvin.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi saat 17:00'a kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya başka yolla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup ataması yapılmış ise ataması iptal edilecektir. Bu kişiye Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Atanmaya hak kazanan adaya ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz www.artvin.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. 2022 KPSS P3 puan sıralaması esas alınmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday ilan edilecektir.
Asıl listeden yerleşen aday başvurmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
İlan metninde belirtilmeyen durumlarla ilgili genel mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
1
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
2
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
3
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
4
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
5
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿İmamoğlu Güldür Güldür’de kendisini canlandıran Mahir İpek ile yüzleşti. Dikkat çeken yaş muhabbeti
6
﻿İmamoğlu Güldür Güldür’de kendisini canlandıran Mahir İpek ile yüzleşti. Dikkat çeken yaş muhabbeti
﻿İmamoğlu Güldür Güldür’de kendisini canlandıran Mahir İpek ile yüzleşti. Dikkat çeken yaş muhabbeti
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
7
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Bu belirtilere dikkat. Çoğu kişi hastalığı fark edemiyor
﻿Bu belirtilere dikkat. Çoğu kişi hastalığı fark edemiyor
﻿Bu belirtilere dikkat. Çoğu kişi hastalığı fark edemiyor
﻿İnternete erişim sınırlaması nasıl getiriliyor?
﻿İnternete erişim sınırlaması nasıl getiriliyor?
﻿İnternete erişim sınırlaması nasıl getiriliyor?
﻿Amasya Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacak
﻿Amasya Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacak
﻿Amasya Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacak
﻿Gebelik döneminde diyabet teşhisine dikkat: Doğan çocuklar risk altında
﻿Gebelik döneminde diyabet teşhisine dikkat: Doğan çocuklar risk altında
﻿Gebelik döneminde diyabet teşhisine dikkat: Doğan çocuklar risk altında
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.