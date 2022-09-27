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Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala Artvin Çoruh Üniversitesi’nin yeni rektörlük binası tamamlanırken benzer dönemde başlayan yurt inşaatı bitmedi. Barınma sorunu nedeniyle misafirhane kız yurduna dönüştürüldü.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 07:13
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Artvin Çoruh Üniversitesi'nin rektörü yurt yerine saray yaptırdı. Öğrenciler perişan halde 

Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
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Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, rektörlük binası yakın zamanda yenilenen Artvin Çoruh Üniversitesi’nde yurt tartışması başladı. Bir türlü bitirilemeyen yeni yurt inşaatı ve barınma sorunu nedeniyle misafirhane kız yurduna dönüştürüldü.

Öğrenciler, kalacak yer için çözüm bekliyor. Coğrafi şartları gereği yapılaşmanın kısıtlı olduğu Artvin’de, 2018’de “çözülecek” denilen barınma sorunu yeni dönemde de kendini gösterdi. 

Eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala Artvin Çoruh Üniversitesi’nin yeni rektörlük binası tamamlanırken rektörlük binasıyla benzer dönemde başlayan yurt inşaatı ise bitmedi. 

2018’de “Yurt sorunu temelli çözülüyor” haberlerine konu olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurdunun tamamlanamaması nedeniyle öğrenciler açıkta kaldı. 

VELİLERDEN TEPKİ

Öğrenciler ve veliler yaşanan duruma tepki gösterdi. Rektörlük binasını eleştiren bazı kişiler, sosyal medyada “Kendinize saray yapana kadar öğrencilere yurt yapsaydınız” ve “Rektörlük binası dikeceğinize keşke KYK yurt sayısını artırsaydınız. 

Artvin coğrafi özelliği itibarıyla zaten yapılaşmaya müsait değil. Birkaç düzgün alan vardı onu da rektörlük binası yapmışsınız” paylaşımlarını yaptı. 

Eleştirilere yanıt veren Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Mustafa Sıtkı Bilgin, temmuzda yaptığı paylaşımında, inşaatı işaret ederek “Yandaki yurt binalarına bakman yeterli olur” dedi. 

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Cahil Osmanoğlu
27.09.2022 07:58
Rektörlükler ne iş yapar bilmiyorum. Hocam rektörlük binayla değil bilimle olur.  
 
Büşra yelci
27.09.2022 07:53
Bıktık bu insanlardan ve bu zihniyetten. 9 ayı iple çekiyoruz artık.  
 
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