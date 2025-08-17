Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar'ın mutlu günü!

Nurbay USTA - Artvin / YENİÇAĞ

Ardanuç’ta gerçekleşen düğün törenine Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Nikâh merasiminde genç çiftin nikâhını Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz kıyarken, şahitliğini ise Artvin Valisi Dr. Turan Ergün yaptı.

Nikâh sonrası bir konuşma yapan Vali Dr. Turan Ergün, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yılı “Aile Yılı” olarak ilan ettiğini hatırlatarak, aile kurumunun önemine vurgu yaptı. Vali Ergün konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün burada genç bir çiftimizin yeni bir hayata adım atışına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da özellikle altını çizdiği gibi 2025 yılı ‘Aile Yılı’dır. Çünkü toplumun temeli ailedir. Aile güçlü olursa toplum da güçlü olur. Sizlerden beklentimiz, birbirinizi sevgiyle, saygıyla ve sabırla tamamlamanızdır. Evlilik hayatı zaman zaman sevinçlerle, zaman zaman zorluklarla doludur. Önemli olan her şartta birbirinizin yanında olabilmektir. Birbirinizi incitmeden, hoşgörülü olarak yuvanıza sahip çıkın. Ben sizlere ömür boyu mutluluk, sağlık ve huzur diliyorum. Allah mesut etsin.”

Nikâhı kıyan Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz da konuşmasında evliliğin önemine değinerek şu ifadelere yer verdi:

“Bugün bu güzel birlikteliğe şahitlik etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Evlilik sadece iki kişinin değil, aynı zamanda iki ailenin kaynaşmasıdır. Genç çiftimize tavsiyem, birbirinizi her zaman anlamaya, dinlemeye ve birlikte karar almaya özen göstermenizdir. Birlik ve beraberliğiniz daim olsun. Allah bir yastıkta kocatsın.”

Duygularını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ise oldukça mutlu olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Bugün benim için çok özel ve anlamlı bir gün. Kızımı mutlu görmek, damadımızı mutlu görmek bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu mutluluğu ailece yaşıyoruz ve sizlerin katılımıyla daha da anlamlı hale geldi. Başta Sayın Valimiz olmak üzere, kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve davetimize icabet eden tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte çok güzel bir günü paylaşıyoruz.”

Düğün, halaylar ve horonlarla devam ederken, hatıra fotoğraflarıyla taçlandı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden mutluluk dolu anlarda, Ecem ve Mustafa Yılmaz çifti yüzlerinden eksik olmayan gülümsemeleriyle davetlilerin sevgisini kazandı. Genç çift, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür ederek geceyi noktaladı.