Artvin merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama

Nurbay USTA - ARTVİN / YENİÇAĞ

20 Şubat 2025 tarihinde ortaya çıkan dolandırıcılık girişiminin ardından Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 25 Şubat 2025 tarihinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından projeli bir çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan iletişim tespiti, dinleme çalışmaları ve MASAK verilerinin incelenmesi sonucunda, dolandırıcılık şebekesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 14 şüpheli tespit edildi.

Artvin merkezli olarak yürütülen operasyon, 11 Temmuz 2025 tarihinde Artvin, Bursa, Çanakkale, Gaziantep ve Kocaeli illerinde eş zamanlı olarak icra edildi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, 14 Temmuz 2025 tarihinde Artvin Borçka Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemece yapılan değerlendirme sonucunda 7 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumda olan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen:

• 1 adet tablet bilgisayar

• 12 adet cep telefonu

• 21 adet sim kart

• 1 adet flash bellek

• 1 adet hafıza kartı

• 2 adet isimsiz banka kartı

• 1 adet not defteri;

ele geçirilerek incelemeye alındı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden dolandırıcı suç örgütleriyle ve her türlü yasadışı yapılanmayla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.” ifadelerine yer verildi.