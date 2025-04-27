Artvin-Şavşat Karayolu’nda bir günde 3 heyelan: Yol ulaşıma kapatıldı!

Artvin-Şavşat Karayolu’nun 25’inci kilometresinde bir günde aynı noktada 3’üncü kez heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

"DAĞ KOPTU GELİYOR"

Bir yurttaş, "Dağ koptu geliyor" diyerek yaşananları cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi.

Görüntülerde yamaçtan hızla gelen toprak ve kayaların yolu tamamen kapattığı görüldü.

YOL KAPATILDI

Sabah saatlerinden itibaren aynı bölgede yaşanan üçüncü heyelanın ardından karayolu tamamen ulaşıma kapatılırken, gece boyunda yolun kapalı olacağı öğrenildi.

Yetkililer, yurttaşlara alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bölgede heyelan riskine karşı çalışmaların sürdüğü bildirildi.