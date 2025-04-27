Artvin-Şavşat karayolundaki heyelan kamerada

Artvin’in Şavşat ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan, bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Artvin-Şavşat karayolu’nun yaklaşık 25. kilometresinde meydana geldi. Şavşat yönüne seyir halinde olan bir sürücü, yol kenarındaki yamaçtan küçük taşların düştüğünü fark ederek aracını durdurdu. Durumu kaydetmek isteyen sürücü, cep telefonu kamerasını açtığı sırada büyük bir kaya parçası ile toprak kütlesinin yola doğru kaydığını görüntüledi.

Heyelanla birlikte çevreyi yoğun toz bulutu kaplarken, olay anında yolda başka araçların bulunmaması olası facianın önüne geçti.

Karayolu trafiğe kapanırken, bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri temizlik ve onarım çalışmalarına başladı.