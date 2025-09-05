Artvin Şavşat’ta feci trafik kazası: 2 ölü

Kaynak: Haber Merkezi
Artvin’in Şavşat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Şavşat’a bağlı Yavuzköy köyünde, yayla yolunda meydana geldi.

ARTVİN / NURBAY USTA

Artvin’in Şavşat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Şavşat’a bağlı Yavuzköy köyünde, yayla yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Şavşat Yavuzköy yaylasına kamyonla taş taşıyan Şavşat İl Özel İdaresi personeli, aynı zamanda iş makinesi operatörü olan Şakir Kör (41), rampa yukarı çıkarken aracın frenlerinin bir anda boşalması sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Feci kazada, araçta yolcu olarak bulunan Nilgün Topçu olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan araç sürücüsü Şakir Kör ise ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden çiftin yakınları olay yerine akın ederken, bölgede büyük üzüntü yaşandı. Jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

