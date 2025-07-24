Artvin semalarında gizemli ışık! Gece saatlerinde görüldü... Uzmanlar harekete geçti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Artvin semalarında gizemli ışık! Gece saatlerinde görüldü... Uzmanlar harekete geçti

Gece saat 22:30 sularında Erzurum-Artvin sınır hattında gökyüzünde tanımlanamayan bir cisim gözlendi. Büyük ve parlak cismin gökyüzünde döndüğü ve ardından hızla gözden kaybolduğu bildirildi. Uzmanlar parlak cisim için harekete geçti.

Görgü tanıkları, cismin ani bir şekilde belirip kısa sürede kaybolduğunu, ışığının oldukça parlak olduğunu belirtti. Cisim neye ait olduğu bilinmezken, bölge halkı şaşkınlık ve merak içerisinde. Olay, sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar cismin meteor olabileceğini, bazıları ise farklı ihtimalleri tartışıyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gözlemciler ve uzmanlar da konuyu yakından takip ediyor. Bölgedeki güvenlik kameraları ve cep telefonu kayıtları incelemeye alındı.

Artvin semalarında gizemli ışık! Gece saatlerinde görüldü... Uzmanlar harekete geçti

Artvin semalarında gizemli ışık! Gece saatlerinde görüldü... Uzmanlar harekete geçti

Artvin semalarında gizemli ışık! Gece saatlerinde görüldü... Uzmanlar harekete geçti

Artvin semalarında gizemli ışık! Gece saatlerinde görüldü... Uzmanlar harekete geçti

Artvin semalarında gizemli ışık! Gece saatlerinde görüldü... Uzmanlar harekete geçti

Artvin semalarında gizemli ışık! Gece saatlerinde görüldü... Uzmanlar harekete geçti

Artvin semalarında gizemli ışık! Gece saatlerinde görüldü... Uzmanlar harekete geçti

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