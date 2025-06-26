Artvin'de 18 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

Sünnet edilen çocuklar için Valilik makam aracının da yer aldığı araçlarla şehir turu atıldı.

Konvoyun ardından Artvin Valiliği Kaledibi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, çocuklara çeyrek altın ve bisiklet hediye edildi.

Vali Turan Ergün, sünnet şöleninin Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirildiğini söyledi.

Güzel bir organizasyon yapıldığını belirten Ergün, "Valilik makam aracı da dahil olmak üzere emniyet, jandarma ve resmi araçlarımızla konvoy şeklinde çocuklarımızı buraya getirdik. Çocuklarla, velilerle güzel, keyifli gün geçirdik." dedi.

Bölge Müdürü Reşat Asrak ise "Çocukların ve ailelerin mutlu olduğunu görmek bizleri de memnun etti. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.