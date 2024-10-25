Artvin'de 18 kaçak yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Artvin'de 18 kaçak yakalandı

Artvin'de yasa dışı yollarla yurda giren 18 kaçak yakalanırken, insan kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli de tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Artvin-Ardahan kara yolunun Berta Köprüsü ve Yavuzköy mevkilerinde şüphe üzerine bazı araçları durdurarak arama yaptı.

4 araçta yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10'u Afganistan, 7'si İran ve 1'i Bangladeş uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Van Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla, araç sürücüleri M.A. (27), F.İ (28), H.Ç. (28) ve Ş.T. (50) de gözaltına alındı.

4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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