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Alevler 2 katlı evi sardı mahallede korku saçtı

Artvin’in Arhavi ilçesinde iki katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yükseldiği yangın, mahallede korku ve paniğe neden oldu.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 07:53
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Artvin'de alevler 2 katlı evi sardı mahalleye korku saçtı

Alevler 2 katlı evi sardı mahallede korku saçtı
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İHA'nın haberine göre, yangın, Musazade Mahallesi'nde Hüseyin Yıldız’a ait iki katlı müstakil ahşap evde meydana geldi. Sebebi henüz belli olmayan yangında alevler bir anda evi tamamen sardı. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Mahallede korku dolu anlar yaşanırken, yangın esnasında evde yaşayanların son anda kendilerini dışarı atmaları büyük bir facianın önüne geçti. 

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