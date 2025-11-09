YENİÇAĞ - Artvin / Nurbay Usta

Artvin’de güvenlik güçlerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar hız kesmeden sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 31 Ekim – 7 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı.

Yapılan incelemelerde yakalanan şahıslardan 14’ünün kesinleşmiş hapis cezası, 33’ünün ise ifadeye yönelik olarak arandığı belirlendi.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişiden; 2’sinin 10 ila 20 yıl, 3’ünün 5 ila 10 yıl, 9’unun ise 0 ila 5 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezaları bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan şahısların; kaçakçılık, narkotik, bilişim suçları, kasten öldürme, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma, örgütlü yağma, çocuğun cinsel istismarı, hükümlü ve tutuklunun kaçması, ruhsatsız silah bulundurma, resmi belgede sahtecilik ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan arandıkları öğrenildi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.