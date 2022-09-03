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  • Ayı yaylada otlayan hayvanlara saldırdı. Çobanın tepkisi ilginç oldu

Ayı yaylada otlayan hayvanlara saldırdı. Çobanın tepkisi ilginç oldu

Artvin’in Şavşat ilçesinde hayvanlarını otlatan çobanın sürüsüne ayı saldırdı. Çoban ayıya, “Sen yolu şaşırmışsın kanka malı ürkütme” diyerek seslendi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 11:42
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Artvin'de ayı yaylada otlayan hayvanlara saldırdı. Çobanın tepkisi ilginç oldu

Ayı yaylada otlayan hayvanlara saldırdı. Çobanın tepkisi ilginç oldu
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İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Arpalı Köyü yaylasında hayvanlarını otlatan Serkan Aydın (21) bir anda boz bir ayının büyükbaş hayvanlarına doğru yaklaştığını gördü. Cep telefonu kamerası ile o anları kayda alan Aydın, ayıya uzaktan seslenerek, “Nereye geliyorsun nereye, yoluna devam et. Sen yolunu şaşırmışsın kanka, malı ürkütme” diye seslendi.

Ayı çobanın bağrışlarına aldırış etmeden hayvanların üzerine doğru koştu. Kaçmayı başaran hayvanlar, sahiplerinin yardımıyla ayının bölgeden uzaklaşmasıyla rahat nefes aldılar. Çobanın ayıyla ilginç diyaloğu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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