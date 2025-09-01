Artvin’de balıkçılar, ‘vira bismillah' dedi

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi.

Artvin'de, 2024- 2025 balıkçılık av sezonu Hopa Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen törenle açıldı.

Aliağalı balıkçılar sezonu festivalle karşıladı: Vira Bismillah

Törene, Artvin Valisi Turan Ergün, Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Neşat Ulutaş, Hopa Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Serkan Aksoy, balıkçılar ile vatandaşlar katıldı.

Dualarla açılışı gerçekleştirilen av sezonu için balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek ağlarını denizle buluşturmak için limandan ayrıldı. Denizde balıkçılarla ilk ağları çeken Vali Ergün’ün ağına bol miktarda mezgit ve barbun takıldı.