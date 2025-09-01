Artvin’de balıkçılar, ‘vira bismillah' dedi

Kaynak: DHA
Artvin’de balıkçılar, ‘vira bismillah' dedi

Artvinli İ balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte, dualarla açılışı yapılan av sezonu için 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi.

Artvin'de, 2024- 2025 balıkçılık av sezonu Hopa Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen törenle açıldı.

Aliağalı balıkçılar sezonu festivalle karşıladı: Vira BismillahAliağalı balıkçılar sezonu festivalle karşıladı: Vira Bismillah

Törene, Artvin Valisi Turan Ergün, Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Neşat Ulutaş, Hopa Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Serkan Aksoy, balıkçılar ile vatandaşlar katıldı.

Dualarla açılışı gerçekleştirilen av sezonu için balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek ağlarını denizle buluşturmak için limandan ayrıldı. Denizde balıkçılarla ilk ağları çeken Vali Ergün’ün ağına bol miktarda mezgit ve barbun takıldı.

Son Haberler
İş adamına trafikte kanlı infaz! Kurşun yağdırdılar...
İş adamına trafikte kanlı infaz! Kurşun yağdırdılar...
Borsa günü düşüşle tamamladı (1 Eylül 2025)
Borsa günü düşüşle tamamladı
Paris'te Hadise çıktı: Sosyal medyada beğeni yağdı
Paris'te Hadise çıktı: Sosyal medyada beğeni yağdı
Kahramanmaraş’ta 58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’dan beklenmedik açıklama: İşin aslı ortaya çıktı
Ünlü çiftten beklenmedik açıklama! İşin aslı ortaya çıktı