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Artvin’de çığ altında kalan bir kişi kurtarıldı   

Artvin’in Şavşat ilçesi Maden köyünde meydana gelen çığın altında kalan bir kişi, vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarıldı.   

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 21:54
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Artvin’de çığ altında kalan bir kişi kurtarıldı   

Artvin’de çığ altında kalan bir kişi kurtarıldı   
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Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.00 sıralarında Maden köyü girişinde meydana geldi. Köy sakinlerinden Kamil Çalışkan (56) aracıyla göy girişine geldiği sırada yol çalışması nedeniyle beklemek zorunda kaldı. 

Aracından incen Çalışkan, etrafı cep telefonuyla görüntülemek isterken üzerinde 50 metre yükseklikten çığ  düştü. Çığ altında kalan Çalışkan’ı çıkartmak için köy sakinleri ve bölgede yol çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu kar altında kalan adam çıkartılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çığ nedeniyle kapanan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. (İHA)                                   

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