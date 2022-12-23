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Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 52 metreyi aştı

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanarak 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su seviyesi 52,6 metreye yükseldi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 16:07
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Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanarak 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde su seviyesi 52,6 metreye yükseldi

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 52 metreyi aştı
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Milli sermaye kullanılarak Türk mühendis ve işçisi tarafından Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafedeki Çoruh Nehri'nin dar vadisinde inşa edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alınan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Toplamda 34 milyar liraya inşa edilen ve temelden 275 metre gövde yüksekliği ile kemer baraj sınıfında Türkiye'nin 1'inci, dünyanın da 5'inci büyük barajı olan Yusufeli Barajı'nda bugün itibarıyla su yüksekliği 52,6 metreye ulaştı.

Baraj gövdesi havzasında depolanan su miktarı ise 30 milyon metreküpe yükseldi.

Su seviyesinin yükselmesiyle eski Yusufeli-Erzurum kara yolu ile kenarında yer alan Irmakyanı köyünün büyük bir kısmı baraj suları altına gömüldü.

DSİ Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesaplarından baraj inşası ile su tutma görüntülerinin hızlandırılmış videolarını paylaştı.

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