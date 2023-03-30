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Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu

Artvin’de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı’nda, 134,66 milyon metreküp su depolandı, su seviyesi 91 metreye ulaştı. Yol ve köprülerin dipte kaldığı ilçede, baraj suları eski yerleşim yerinden geçen viyadük ayaklarına dayandı, terk edilen binaların büyük kısmı su altında kaldı.

Galeri Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 13:53
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Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu

Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı.

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Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu

BİNALARIN ÇOĞU SUYA GÖMÜLÜYOR
22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 91 metreye, depolanan su miktarı 134,66 milyon metreküpe, su seviyesi 594,45 kotuna ulaştı.

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Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu

558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak projeyle gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlanan dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovat saatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek.

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Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu

2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek.

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Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu

Yol ve köprülerin dipte kaldığı ilçede baraj suları, geri dönüşüm yıkımları süren terk edilmiş binaları geçip, ilçeden geçen yapımı süren viyadük ayaklarına da dayandı.

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Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu

Boşaltılan ilçede birçok bina ve apartmanların ilk katlarının suyla kaplandığı gözlendi.

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Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu

VATANDAŞ EVLERİNİN SU ALTINDA KALIŞINI UZAKTAN İZLİYOR
Su seviyesinin artmasıyla eski ilçe merkezi yolu kapatılıp, araç ve yaya girişine izin verilmiyor.

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Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu

Ekipler, su altında kalmayan bazı noktalarda yıkım işlemlerini sürdürürken, vatandaşlar ise eski yerleşim yerinin su altında kalışını uzaktan izliyor.

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Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu

(Kaynak: DHA)

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Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu

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Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu

12/17
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu

13/17
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu

14/17
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu

15/17
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu

16/17
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu

17/17
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu

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