Artvin’in doğal yaşam zenginliği bir kez daha eşsiz bir görüntüye sahne oldu. Genellikle sarp kayalıklar ve yüksek rakımlı alanlarda görülen yaban keçileri, bu kez sürü hâlinde Çoruh Nehri kıyısına inerek su içerken görüntülendi. Doğada karşılaşılması zor olan anları kayıt altına alan içerik üreticisi Tayfun Akan, sabah saatlerinde çektiği görüntülerde, sayısı 20’yi aşan bir keçi sürüsünün kıyıya doğru ilerlediğini, uzun süre su içtikten sonra tekrar ormanlık ve kayalık alanlara doğru dağıldığını aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.

Çekilen görüntülerde çok sayıda dağ keçisinin Çoruh kıyısında hem beslendiğini hem de su ihtiyaçlarını karşıladıkları görünüyor.