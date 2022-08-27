﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu

İlçe merkezindeki halk plajından denize giren Afganistan uyruklu Habibul Rahman (30), bir süre sonra dalgalara kapıldı. Rahman'ın çırpındığını gören çevredekiler yardıma koştu.
Sağlık ekipleri, kıyıya çıkartılan Rahman'ın, hayatını kaybettiğini belirledi.
İlçeye çay toplamak için geldiği öğrenilen Rahman'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. (AA)
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