Artvin’de denize girmek yasaklandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Artvin Valiliği, 9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde il genelinde beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların denize girmesini yasakladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgede hava ve deniz şartlarının iki gün boyunca elverişsiz olacağı belirtildi.

thumbs-b-c-dcbc278139ef7a6c5fc4ec666cdf3056.jpg

DALGA YÜKSEKLİĞİ 3 METREYİ BULACAK

Açıklamada, dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2 metre, yer yer ise 3 metreye kadar çıkabileceği, rüzgarın ise kuvvetli ve çok kuvvetli eseceği bilgisi paylaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da yapılan uyarıda, vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı. Açıklamada, "9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

