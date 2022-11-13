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Artvin'de 3.8 büyüklüğünde deprem!

Artvin'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14:20'de meydana gelen depremin merkez üssünün Hopa olduğu ifade edildi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 14:43
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Artvin'de deprem oldu

Artvin'de 3.8 büyüklüğünde deprem!
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AFAD (Afet ve Acil Durum)'dan aktarılan bilgilere göre; Artvin'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14:20'de meydana gelen depremin merkez üssünün Hopa olduğu açıklandı.

Depremin Gürcistan yönünde de hissedildiği ifade edildi.

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