AFAD (Afet ve Acil Durum)'dan aktarılan bilgilere göre; Artvin'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14:20'de meydana gelen depremin merkez üssünün Hopa olduğu açıklandı.
Depremin Gürcistan yönünde de hissedildiği ifade edildi.
AFAD (Afet ve Acil Durum)'dan aktarılan bilgilere göre; Artvin'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14:20'de meydana gelen depremin merkez üssünün Hopa olduğu açıklandı.
Depremin Gürcistan yönünde de hissedildiği ifade edildi.
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