Artvin'de seyir halindeki yolcu minibüsüne kaya parçaları düştü. Ramazan A. idaresindeki 08 M 0226 plakalı yolcu minibüsü seyir halindeyken, Artvin-Borçka kara yolunun İbrikli mevkisinden geçişi sırasında dağdan kopan kaya parçaları yola ve araç üzerine düştü.

Artvin'de faciadan dönüldü: Kaya parçaları minibüsün üzerine düştü - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaya parçalarının minibüsün tavanını parçalayarak araç içerisine girdiği kazada, minibüste bulunan sürücü ve 2 kişi yaralanmadı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, kısa süreli trafiğe kapanan yolda temizleme çalışması yaptı.