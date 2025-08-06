Artvin'de gece yarısı faciadan dönüldü! Muhtarın evi kül oldu

Nurbay USTA - ARTVİN / YENİÇAĞ



Yukarı Koyunlu köyü Arkiyet mahallesinde saat 03:30 sıralarında çıkan yangında, köy muhtarı Süleyman Parlak’a ait ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

EV SAKİNLERİN EVDE OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede ahşap evi sardı.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmaması en büyük teselli oldu. Yangın olduğunda yaylada olan aile fertlerinin o an evde olmamaları büyük bir faciayı önledi.

MUHTAR PARLAK: “HER ŞEYİMİZ GİTTİ, CANIMIZA ŞÜKÜR”

Yangının ardından büyük üzüntü yaşayan Muhtar Süleyman Parlak duygularını şöyle ifade etti:

“Biz o gece ailece yaylaya gitmiştik. Evimizde kimse yoktu. Çok şükür ki can kaybı yaşanmadı ama evimiz, eşyalarımız, yılların birikimi, anılarımız… hepsi yandı gitti.

Şavşat Belediyesi itfaiyesi geldi ama mahallemiz ilçe merkezine çok uzak. O yüzden müdahale edilene kadar zaten her şey kül olmuştu.”