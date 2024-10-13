Artvin'de Gürcistan'a kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Kaynak: AA
Artvin'de Gürcistan'a kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Artvin üzerinden Gürcistan'a kaçmaya çalışan 1'i firari hükümlü 2 kişi yakalandı.

Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa'nın Alaşehir'de çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak, şantaj ve konut dokunulmazlığını suçlarından 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş'nin, yurt dışına çıkacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Muratlı köyünde icra edilen devriye ve aramalarda Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan H.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hakkında 26 suç kaydı ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan M.Y ise Kemalpaşa ilçesinin Sarp köyü sınırından Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Adliyeye sevk edilen M.Y, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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