Artvin’de heyelan. Araçların üzerine kaya düştü

Kaynak: DHA
Artvin’de heyelan. Araçların üzerine kaya düştü

Artvin’in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan kayalar, park halinde bulunan 2 TIR’ın üstüne düştü. Can kaybı ve yaralanın olmadığı heyelanda TIR’larda hasar meydana geldi.

Karadeniz Sahil Yolu güzergahında Esenkıyı TIR Parkı’nın yakınındaki yamaçta sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Dik yamaçtan kopan dev kayalar, park halinde bulunan 2 TIR’ın üstüne düştü. İçinde kimsenin bulunmadığı TIR’larda hasar meydana geldi.

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Heyelanın ardından park halindeki diğer araçlar, güvenli bölgeye götürüldü. Jandarma ekiplerinin önlem aldığı olay yerinde, karayolları görevlileri kaya parçaları ve zarar gören araçların kaldırılması için inceleme başlattı.

Heyelan sebebiyle bir bölümü kapanan kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

İlçede aynı güzergahta 2 yıl önce yaşanan heyelanda yamaçtan kopan dev kayaların altında kalan park halindeki TIR’ın Azerbaycan uyruklu 38 yaşındaki şoför Şahmar Kerimov hayatını yaşamını yitirmişti.

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